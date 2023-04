Maqedoni e Veriut: ADA, asistenti i parë digjital në sektorin publik

"ADA ofron të gjitha informacionet për mbështetjen financiare nga shteti dhe do të përmirësohet me shërbime të tjera me rëndësi për sektorin e biznesit dhe qytetarët. Nëpërmjet kësaj do të ndikojmë në rritjen e transparencës së të gjitha institucioneve, por edhe në uljen e korrupsionit dhe eliminimin e faktorit njerëzor në proceset", tha Kovaçevski.