Maqedoni e Veriut-Bullgari, 4 shkurti pritet me shqetësime për sigurinë

Tensionet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë u ngjallën viteve të fundit, pasi Bullgaria bllokoi integrimin e Shkupit në Bashkimin Evropian me kërkesë që të zgjidhen kontestet dypalëshe, të cilat lidhen me historinë dhe njohjen e pakicës bullgare në Maqedoninë e Veriut. Si kompromis për heqjen e vetos, Shkupi pranoi ta ndryshojë Kushtetutën, me qëllim njohjen e pakicës bullgare në Preambulë.