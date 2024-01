Maqedoni e Veriut: Kovaçevski i dorëzon Xhaferit detyrën e kryeministrit

"Sot jemi me kuptimin e plotë të fjalës në dyert e BE-së dhe realizimi i anëtarësimit të plotë në BE në vitet e ardhshme varet vetëm nga ne në vend. Sipas bindjes sonë, me punën e deritanishme dhe të ardhshme, Maqedonia e Veriut duhet të bëhet anëtare e BE-së në vitin 2030. E gjithë kjo vjen pas arritjes së objektivit strategjik shumëdekadash, anëtarësimit në NATO", tha Kovaçevski.