Maqedonia e Veriut: Davkova e jep betimin si presidentja e parë femër

“Deklaroj se detyrën e Presidentit të Maqedonisë do ta kryej me ndërgjegje dhe përgjegjësi, do ta respektoj Kushtetutën dhe ligjet dhe do ta mbroj sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Maqedonisë”, tha Siljanovska-Davkova, duke mos përdorur emrin kushtetues “Maqedonia e Veriut”.