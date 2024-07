Maqedonia e Veriut e pesta në Evropë për nga ikja e trurit!

Në raport ceket se nuk është vendosur sistem funksional për ndjekjen dhe menaxhimin me emigracionin intelektual në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për shkak të mosvendosjes së rrjetit apo bazës së të dhënave të personave me arsim të lartë të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vendit dhe analizës së pakryer të gjendjeve me emigracionin e kuadrit me arsim të lartë, me numrin e personave të emigraur, profilin arsimor, profilin e moshës, me adresimin e shkaqeve për emigrim.