Maqedonia e Veriut merr presidencën e OSBE-së, frikë nga “skenari malazez”

“Frika ime është se nëse nëntori na gjen pa ndryshime kushtetuese, do të ndërpriten bisedimet. Do ta humbim momentin, ndërsa humbja e momentit është një prej gjërave më të këqija që mund të ndodhë në rrugën evropiane. Kam frikë se do të hyjmë në ndonjë skenar malazez, siç është tani, dhe është shumë e vështirë që të kthehet, me të gjitha implikimet brenda dhe jashtë ndaj imazhit të shtetit”, deklaroi Osmani.