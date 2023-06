Maqedonia e Veriut: Qeset e plastikës ndalohen nga 1 korriku 2024

“Në bazë të Rregullores për ndryshimin e rregullores për standardet e biodegradueshmërisë që duhet t'i plotësojnë qeset për mbajtjen e mallrave, mënyrën e nxjerrjes së qeseve të biodegradueshme në treg nga tregtarët, si dhe formën dhe përmbajtjen e formularit për mbajtjen e evidencës, është bërë ndryshimi në nenin 6 në paragrafin 1 dhe fjalët “1 korrik 2023” zëvendësohen me fjalët “1 korrik 2024”. Kështu, ndalimi i përdorimit të qeseve që nuk i plotësojnë standardet e përcaktuara me këtë rregullore do të zbatohet plotësisht nga 1 korriku 2024, sipas MMPH-së.