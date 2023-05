Masakra e burgut të Dubravës: 24 vjet më pas ende s’ka drejtësi

"Kjo masakër ka ndodhur me paramendim nga shteti serb, e cila ishte planifikuar në përpikëri si të realizohen vrasjet e të burgosurve shqiptarë. Më 26 prill 1999 nga burgu i Mitrovicës na morën na vendosën në burgun e Nishit për tri ditë nën torturat çnjerëzore. Pastaj me autobus më 30 prill na sollën këtu në burgun e Dubravës. Nga 30 prilli deri me 19 maj mbushën pavijonet me të burgosur nga të gjitha burgjet e Kosovës. Me këto veprime shihet qëllimi i qartë vrasës i shtetit dhe pushtetit serb... Ju shoku ynë i burgosur, kryeministër Albin Kurti dhe Ministria e Drejtësisë kërkoni nga Prokuroria të ngrejë kallëzime penale kundër kriminelëve serbë për krime lufte në burgun e Dubravës ndaj të burgosurve shqiptarë", tha ai.