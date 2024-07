Mbahet edicioni i 15-të i Festivalit të Domates në Mamushë të Kosovës

Kryetari i Komunës së Mamushës Krasniqi theksoi se në kuadër të festivalit sivjet do të dhurojnë mjete dhe pajisje të ndryshme bujqësore në vlerë prej 250 mijë euro për më shumë se 200 fermerë. Pas fjalimeve, festivali u mbyll me një shfaqje me valle popullore dhe një koncert të artistëve vokalë.