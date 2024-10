Mickoski-Vuçeviq: E ardhmja e rajonit është Bashkimi Evropian

"Ne e dimë se rruga për të arritur atje nuk është e lehtë, por besojmë se me përpjekje dhe mbështetje të përbashkët mund të përmbushim kriteret dhe të sjellim përfitimet e integrimit evropian për qytetarët e rajonit. Mund të them gjithashtu se kemi biseduar për lidhjen energjetike të dy vendeve. Në mënyrë të veçantë theksuam rëndësinë e ndërtimit të interkonjektorit të gazit që lidh ose do t'i lidhë të dyja vendet në të ardhmen", deklaroi Mickoski.