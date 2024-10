Ministri turk i Arsimit në Sarajevë: Nga ky rajon mund të rivendoset paqja

Ministri i Arsimit Kombëtar i Türkiyes, Yusuf Tekin, i cili ndodhet për vizitë pune në Bosnjë e Hercegovinë (BeH), tha se kjo zonë ishte skenë e një prej gjenocideve më të mëdha në historinë njerëzore të kohëve të fundit dhe se ky rajon sot mund të jetë shembulli dhe vendi më kompetent me të cilin do të dërgohet kërkesa për një botë të lirë dhe të drejtë që do t'i japë fund represionit dhe masakrave të vazhdueshme në mbarë botën, veçanërisht në Palestinë dhe Liban.