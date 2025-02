Misionit ALTHEA në BeH i bashkohen 30 trupa nga Shqipëria.

Forcat e Armatosura të Shqipërisë vazhdojnë me kontributin e tyre në misionet ndërkombëtare, ndërkohë është rritur me 30 trupa prania e Shqipërisë në operacionin e Bashkimit Evropian "ALTHEA" në Bosnjë e Hercegovinë, i integruar me kompaninë e Forcave të Armatosura të Türkiyes. Në një njoftim nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë thuhet se një tog nga Batalioni i Këmbësorisë së Lehtë i Forcës Tokësore të Shqipërisë do të jetë kontingjenti i parë në këtë operacion, ku theksohet se vitet e fundit Shqipëria ka kontribuar me oficerë shtabi.