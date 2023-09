Shqipëria nënshkruan marrëveshje me BE-në mbi FRONTEX-in

“Ambicia jonë nuk është të jemi thjesht përfitues nga mekanizmat komunitarë për mbrojtjen e kufijve të jashtëm të BE-së, por të marrim rolin e një vendi kontribuues për sigurinë në rajon e më gjerë. Marrëveshja e sotme e përmirësuar me Frontex-in hedh bazat e një bashkëpunimi edhe më cilësor edhe më të plotë me strukturat policore dhe në besojmë se nëpërmjet këtij operacioni të përbashkët, do të mund të adresojmë shumë herë më mirë çështjet e migracionit të parregullt drejt Shqipërisë”, deklaroi ministri Balla.