Mitsotakis: Shkelja e marrëveshjes minon të ardhmen e Maqedonisë së Veriut

Siljanovska-Davkova, e cila fitoi në zgjedhjet presidenciale më 8 maj, në fjalimin e saj në ceremoninë e betimit të mbajtur dje në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut deklaroi se do ta kryejë detyrën e saj me vetëdije dhe përgjegjësi dhe tha: "Do të respektoj Kushtetutën dhe ligjet dhe do të mbroj sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Maqedonisë".