Ndotja e ajrit në kryeqendrat e Ballkanit Perëndimor

Ndotja e ajrit paraqet një prej problemeve bashkëkohore me të cilët ballafaqohen shumë qytete me numër të madh të popullatës. Imune ndaj këtij problemi nuk janë as kryeqendrat në Ballkanin Perëndimor.



Mbështetur në të dhënat e faqes së specializuar në internet IQAir, kryeqyteti i Bosnjë e Hercegovinës rënditet në vendin e shtatë të vendeve me ajrin më të ndotur në botë. Indeksi i ndotjes këtë mëngjes në Sarajevë është 153.



Nga qytetet e rajonit pas Sarajavës, në vendin e 18-të me indeksin e ndotjes së ajrit 113 renditet Zagrebi, kryeqyteti i Kroacisë.



Beogradi, si një prej qyteteve më të populluara në rajon, por edhe më gjerë sipas këtyre të dhënave, është në vendin e 25-të me indeks të ndotjes 93.



Faqja në fjalë po ashtu jep të dhëna edhe për cilësinë e ajrit në Prishtinë. Kësisoj, kryeqyteti i Kosovës mëngjesin e sotëm renditet në vendin e 29-të me ajrin më të ndotur në botë me indeks 80.



Dy qytete nga India në treshen e parë



Delhi dhe Mumbai në Indi janë qytete që futen në treshen e parë me ajrin më të ndotur në botë. Në mes tyre në vendin e dytë është Karaçi, qytet në Pakistan. Delhi, sipas të dhënave të IQAir, është i vetmi qytet në botë në mëngjesin e sotëm që cilësinë e ajrit e ka shumë të pashëndetshme.