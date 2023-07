Ndryshime kushtetuese për integrim në BE, Maqedonia e Veriut nis procesin

Maqedonia e Veriut filloi edhe zyrtarisht procedurën për ndryshime kushtetuese, ashtu siç kishte marrë obligim në Marrëveshjen me Bullgarinë për të zhbllokuar procesin eurointegrues të Shkupit. Me amendamentet kushtetuese synohet që pakica bullgare, bashkë me pakica të tjera si malazeze dhe kroate, të njihen zyrtarisht në Preambulë.