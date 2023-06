Neshiq-Spasovski: Stabiliteti i Ballkanit nënkupton stabilitet të Evropës

"Jemi duke punuar për nënshkrimin e disa kontratave dhe protokolleve mes dy ministrive tona që kanë të bëjnë para së gjithash me një bashkëpunim më të mirë në fushën e mjekësisë ligjore, ekspertizës dhe trajnimeve të përbashkëta. Do të ndajmë përvojën tonë të bisedimeve për marrëveshjen e Frontex-it. Takimet tona të përbashkëta dërgojnë mesazh të fortë se, para së gjithash, ne të gjithë jemi të orientuar drejt një bashkëpunimi më të mirë rajonal në fushën e sigurisë, luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, me synimin për të ofruar sigurinë më të mirë të mundshme dhe një jetë më të mirë për qytetarët tanë", tha Spasovski.