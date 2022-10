Nismëtarët e Ballkanit të Hapur diskutojnë për Procesin e Berlinit

Situata energjetike para dimrit dhe hapat e përbashkët në lidhje me takimin e ardhshëm në kuadër të Procesit të Berlinit kanë qenë temë e diskutimit mes drejtuesve të Maqedonisë së Veriut, të Shqipërisë dhe të Serbisë, në një video konferencë të zhvilluar sot. “Kam biseduar me Edi Ramën dhe Dimitar Kovaçevskin për hapat e përbashkët për të siguruar një dimër të sigurt për të gjithë qytetarët tanë, si dhe për takimin e ardhshëm në kuadër të procesit të Berlinit”, shkruan presidenti i i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, në profilin e 'buducnostsrbijeav' në Instagram. Kur është fjala për Ballkanin e Hapur, Vuçiq tha se kjo nismë do të thotë “paqe, prosperitet dhe një të ardhme më të sigurt për njerëzit e rajonit tonë, sepse së bashku jemi gjithmonë më të fortë”. Ndryshe, samiti i radhës i Procesit të Berlinit do të mbahet më 3 nëntor në Berlin, për herë të parë nën udhëheqjen e kancelarit të ri gjerman, Olaf Scholz.