ODIHR-i me rol teknik në procesin e zgjedhjeve të 14 majit në Shqipëri

"Ne do t’i kushtojmë vëmendje të veçantë punës së administratës zgjedhore dhe organeve qeveritare, zbatimit të rekomandimeve të lëna nga misionet e mëparshme të vëzhgimit të zgjedhjeve, mjedisit të fushatës për të parë nëse do të ketë një fushatë efikase dhe pjesëmarrjen e grave në procesin zgjedhor. Do të shohim gjithashtu dhe pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara dhe përfaqësuesve të pakicave kombëtare në gjithë procesin zgjedhor", tha ajo.