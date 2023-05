Osmani-Daçiq në Beograd: OSBE-ja mbështet reformat në Serbi dhe rajon

Kryesuesi i OSBE-së njoftoi se vizitën e tij në Serbi do ta vazhdojë në frymën e motos së kryesimit të Maqedonisë së Veriut me OSBE-në "Fjala është për njerëzit" dhe do të realizojë takime edhe me përfaqësues të sektorit civil, si dhe vizitë në zyrën e OSBE-së në Bujanoc, ku do të takohet me të rinj nga komunitete të ndryshme për të theksuar rolin kyç të të rinjve në transformimin e shoqërisë dhe ndërtimin e një të ardhmeje stabile, gjithëpërfshirëse dhe prosperuese për rajonin.