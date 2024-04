Osmani: Do ta përsërisim kërkesën për drejtësi në Këshillin e Sigurimit

“Jam bashkë me Fahrije Hotin, Vasfije Krasniqin, Elhame Muçollin dhe Shyrete Tairin me katër heroina të cilat janë simbol i forcës, simbol i guximit, i mbijetesës, por po ashtu simbol i sukseseve të republikës sonë. Do ta përfaqësojmë së bashku Kosovën tonë të gjithë qytetarët tanë në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Edhe pse është një ndër mbledhjet e rregullta që mbahet vazhdimisht për Kosovën do të sigurohemi që të dëgjohet zëri i të gjithë qytetarëve tanë, do të sigurohemi të dëgjohet që Kosova është vërtet storje suksesi përkundër përballimit të dhimbjeve të shumta dhe sakrificës së jashtëzakonshme”, tha Osmani.