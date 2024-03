Osmani-Escobar: Zbatimi i Rregullores së BQK-së, i mundshëm me aleatët

"Zbatimi i qëndrueshëm dhe efikas i kësaj Rregulloreje është i mundshëm në bashkëpunim të plotë dhe me mbështetjen e aleatëve tanë. Aleatët tanë janë pro zbatimit të Kushtetutës siç e kam thënë çdo herë dhe në favor të një plani tranzicional të qëndrueshëm, prandaj besoj se edhe çështja e kësaj rregulloreje do të ecet përpara me një zgjidhje të përbashkët e në interes të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës", theksoi Osmani.