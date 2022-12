Osmani: Javën tjetër intensifikojmë bisedimet për ndryshimet kushtetutese

Nuk ka asgjë kontroverse në futjen e bullgarëve, malazezëve dhe kroatëve në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, tha ministri i Punëve të Jashtme të këtij shteti, Bujar Osmani, në takimin e tij me gazetarë. Ai, shprehu bindje se gjatë vitit të ardhshëm do të miratohen ndryshimet kushtetutese, ndërsa vërejtjet e subjekteve të caktuara politike i cilësoi koreografi të politikës ditore duke tentuar të fitohet një pikë politike shtesë. Për javën e ardhshme kryediplomati i Maqedonisë së Veriut, Osmani, paralajmëroi intensifikimin e bisedimeve për sigurimin e një shumice prej dy të tretash që nevojitet për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Në takimin vjetor me mediet ai theksoi se aspak e ndershme nuk është që çështja e anëtarësimit në BE të vendoset në politikën ditore të përplasjeve. “Esenca e ndryshimeve kushtetuese është se ata aspak nuk janë kontroverse dhe me këtë të gjithë pajtohemi, për shkak se një qasje, të cilën shteti tashmë e ka marrë, si një raport ndaj komuniteteve, tash i përfshin edhe komunitet e tjera, të cilët atëherë për rrethana të caktuara nuk janë përfshirë. Në rëndin tonë kushtetuese, përveç 20-të përqindëshit, nuk ka kategorizim tjetër, me të cilin do të përjashtohej ose do të përfshihej një komunitet. Nësë mundet të jenë bashkësi të tjera, pse t’i përjashtojmë malazezët, kroatët dhe bullgarët, dhe cilat do të ishin pasojat ndaj shtetit, përveç vërtetimit të imazhit tashmë të njohur në botë, e ajo është marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve, harmonia ndëretnike, demokracia multikulturore”, tha Osmani. Ndryshe, ai tha se Maqedonia e Veriut është shndërruar në model se si shtetet e tjera duhet t’i zgjidhin çështjet.