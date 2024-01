Osmani: Na duhet mbështetja e aleatëve për vendimin rreth dinarit serb

"Sa i përket zbatimit në praktikë të këtyre parimeve, janë duke u diskutuar një sërë opsionesh, të cilat nga njëra anë do ta respektonin nenin 11 të Kushtetutës, por në anën tjetër do të lënë një kohë për informimin e qytetarëve dhe bartjen e tyre në llogari të reja, e të tjera, në mënyrë që Rregullorja të zbatohet pa asnjë problem dhe me përkrahjen e plotë të shteteve aleate", theksoi Osmani.