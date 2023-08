Osmani: Nuk do të pranojmë asgjë më pak se anëtarësimin e plotë në BE

"Deklarata e Macronit, në leximin e parë, po, tingëllon si një mohim i deklaratës së mëparshme të Michelit. Por, në Bled ishte ministrja franceze për Çështje Evropiane, Laurence Bonn, e cila më herët ishte gjithashtu në Shkup. Ishte Alexandre Adam, i cili ishte këshilltari i Macronit dhe krijuesi i propozimit francez. Ata thanë se Macron foli për shpejtësi në kuptimin që nuk do të hyjnë të gjitha shtetet menjëherë, por me shpejtësi të ndryshme në varësi se cili është gati, jo 'Evropa në shtresa', në kuptimin të privilegjuar dhe më pak të privilegjuar, sepse ne nuk do të pranojmë asgjë më pak se anëtarësimin e plotë në BE", tha Osmani.