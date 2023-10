Osmani: OSBE-ja të adoptojë dhe të zhvillojë aftësitë në përputhje me kohën

"Takimi i sotëm ka të bëjë me bashkimin e pikave në sigurinë kibernetike. Ka të bëjë me mjetet dhe rrugët përpara për të mundësuar dhe ruajtur një bashkësi globale të qëndrueshme, të sigurt dhe të ndërlidhur. Ka të bëjë me një botë virtuale pa kërcënime kibernetike dhe hibride ndaj mënyrës sonë të jetesës dhe demokracive tona", tha Osmani.