Peleshi: Shqipëria është eksportuese e paqes dhe aleate dinjitoze në NATO

Vendimi parashikon se periudha e qëndrimit në mision për çdo përfaqësues do të jetë me sistem rrotacioni çdo 6 muaj dhe 1 vit për postin ACOS SPT, periudha, të cilave u shtohen edhe ditët e qëndrimit për ndërrimin me kontingjentin e radhës (marrje dhe dorëzim detyre, vonesa të transportit strategjik).