Pendarovski për vizitë zyrtare në Emiratet e Bashkuara Arabe

Presidenti theksoi interesimin e Maqedonisë së Veriut për promovimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtisë me Emiratet e Bashkuara Arabe. Me qëllim të nxitjes dhe promovimit të bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve të biznesit, presidenti theksoi nevojën e përmirësimit të kuadrit ligjor mes dy vendeve dhe inkurajoi nismat për lidhjen e marrëveshjeve dypalëshe dhe marrëveshjeve për bashkëpunim në disa fusha. Në takim u diskutua për vendosjen e linjës direkte të fluturimit Shkup-Abu Dhabi, si dhe u mirëpritën iniciativat për mbështetjen e projekteve të investimeve dhe infrastrukturës nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat janë me interes strategjik për Maqedoninë e Veriut dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor.