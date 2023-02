Përvjetori i Goce Dellçevit, test për raportet Maqedoni e Veriut-Bullgari

Manifestimi i përvjetorit të Goce Dellçevit do të jetë një test për marrëdhëniet ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë nëse do të shkojnë në drejtimin e duhur, apo do të kemi rikthim në pikën zero të marrëdhënieve ndërkombëtare.