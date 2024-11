Pikat kufitare fokus i takimit Kosovë-Maqedoni e Veriut në Prishtinë

“Nga 1 janari 2025 në dy pikat kufitare Bllacë dhe Han i Elezit dhe Jazhincë-Glloboçicë do të zbatohet modeli hyrje-hyrje, ku zyrtarët tanë do të punojnë së bashku në një ndërtesë. Do të lehtësohet lëvizja e qytetarëve tanë”, deklaroi Kurti. Përveç vendkalimit kufitar “One Stop Shop”, sipas kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, bashkëpunimi ekonomik me Kosovën do të jetë mbi gjysmë miliard euro.