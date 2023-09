Policia e Kosovës bastis vilën e Radojçiqit: Hetim detal dhe deri në fund

Aksioni i forcave policore të Kosovës filloi në orët e para të mëngjesit. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla, me anë të një publikimi në Facebook, tha se “sulmi terrorist me të cilin është ballafaquar Policia e Kosovës në fshatin Banjska të Zveçanit do të hetohet detajisht dhe deri në fund”.