Rajoni pranë Maqedonisë së Veriut në luftën kundër zjarreve

Sllovenia, Kroacia, Mali i Zi dhe Serbia kanë paralajmëruar dërgimin e ndihmës në Maqedoni të Veriut në luftën kundër zjarreve. Të parë që u erdhën në ndihmë institucioneve në Maqedoni të Veriut ishin ekipet nga Türkiye të cilët me dy avionë të specializuar për shuajren e zjarreve dhe një helikopter tashmë i kanë kryer intervenimet e para. Në përputhje me urdhrin e ministrit të Mbrojtjes Anushiq, aeroplani “Canadair” me dy ekuipazhe është miratuar për të ndihmuar Maqedoninë e Veriut për të shuar zjarret, thonë nga Ministria e Mbrojtjes e Kroacisë.