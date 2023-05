Rajoni shënon Ditën e Evropës

Në Qendrën e Vizitorëve në Parkun Kombëtar të Dajtit në Tiranë është organizuar me rastin e 9 Majit aktiviteti me fokus të rinjtë, përfitues të projekteve të financuara nga BE-ja, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Qeverisë së Shqipërisë, ambasadorëve të shteteve anëtare të BE-së në Tiranë dhe përfaqësuesve të organizatave të ndryshme.