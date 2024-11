Rama: Fitorja e Trumpit mund të jetë 'shumë e mirë' për Evropën

"Përvoja ime është se kur (Trump) ishte president, të gjithë thoshin se NATO do të dobësohej -- NATO-ja u forcua. Pra, le të shikojmë dhe të mos jemi histerikë pa parë të vërtetën. Shtetet e Bashkuara janë Shtetet e Bashkuara. Nuk mendoj se do të jetë domosdoshmërisht një gjë e keqe për Evropën. Mund të jetë një gjë shumë e mirë për Evropën”, tha Ramasaid in një bashkëbisedim joformal në takimin e Komunitetit Politik Evropian në kryeqytetin e Hungarisë, Budapest.