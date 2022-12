Kriza e migrantëve para dyerve të Evropës

Në përgjigje të presionit nga vendet e BE-së, Serbia ka harmonizuar politikat e saj të vizave me ato të BE-së për disa vende në Azi, Afrikë dhe Karaibe. Marrëveshjet e hyrjes pa viza me Tunizinë dhe Burundin përfunduan në nëntor. Serbia së shpejti do të vendosë viza edhe me dy shtete të tjera, ka bërë të ditur presidenti serb Aleksandar Vuçiq, por nuk ka specifikuar se cilat. Kancelari austriak Karl Nehammer, gjatë vizitës së tij në Beograd më 16 nëntor, falënderoi presidentin serb “për angazhimin që të përfundojë ky turizëm i azilit të shkaktuar nga liberalizimi i vizave për qytetarët e Indisë, të Tunizisë dhe të vendeve të tjera”.