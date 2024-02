Rama letër Blinkenit: Shqipëria synon të presë Samitin e NATO-s 2027

“Kjo ngjarje do të ishte me rëndësi historike dhe strategjike si për rajonin ashtu edhe për Aleancën. Do të përcillte mesazhin e fortë se rajoni është i një rëndësie strategjike për Aleancën. Faleminderit përsëri, Sekretari Blinken për vizitën Tuaj në Tiranë dhe për mbështetjen tuaj të vazhdueshme në përpjekjet e Shqipërisë për të promovuar demokracinë dhe stabilitetin në rajon”, përfundon letrën Kryeministri Edi Rama drejtuar Sekretarit amerikan të Shtetit, Antony Blinken.