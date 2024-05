Rama më 12 maj viziton Athinën

Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama do të zhvillojë tur takimesh me diasporën shqiptare, si pjesë e turit të rienergjizimit të Partisë Socialiste. Kreu i qeverisë do të nisë turin e takimeve me diasporën shqiptare nga Athina, Greqi, këtë të diel, për të vijuar në Angli, Londër dhe më pas në Romë, Itali. Procesi i rienergjizimit të Partisë Socialiste vjen në kuadër të vizionit të PS-së për “Shqipëria 2030”.