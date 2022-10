Rama në Abu-Dabi: Mbrojtja kibernetike në agjendë

Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës në Abu-Dabi u prit sot në takim nga Presidenti i Emirateve të Bashkuara, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.



Rama ndau në rrjetet sociale momente nga takimi me presidentin e Emirateve të Bashkuara.



“Në Pallatin Mbretëror me mikun e çmuar, Presidentin e Emirateve të Bashkuara, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, për ecurinë e projekteve të bashkëpunimit në fushën e energjisë, turizmit, sigurisë dhe mbrojtjes kibernetike”, tha Rama.



Rama mbërriti sot në aeroportin e Abu-Dabit, pas vizitës dyditore në Izrael, ku u takua me zyrtarët më të lartë të vendit.