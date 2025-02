Rama në Mynih: BE-ja të përshpejtojë integrimin e Ballkanit Perëndimor

Gjatë fjalës së tij Rama tha se, “ajo që di është se kur e nisëm këtë proces i kisha të gjitha flokët e zeza dhe mjekrën shumë herë më të shpeshtë. Por duke qenë një dashamirës mjaft i madh Netflix do të thoja se pas asaj se çfarë kam parë këto dy ditë nën këtë çati ishte e jashtëzakonshme dhe për këtë Netflix mund të bëjë dy seriale një për BE-në dhe një për ShBA-në. Ai për BE-në do të ishte “pacienti me 27 mjekë”, ishin 28 meqë ra fjala por njëri u çmend dhe u largua nga spitali. ShBA-ja do të ishte “Shfaqja me një sherif”. Ajo se çfarë po ndodh mendoj se është një gjë jashtë mase e mirë. Së paku sepse unë e shoh nga ajo pjesë e Europës që nuk është BE ne jemi E pa B. I shohim gjërat pak ndryshe, është një gjë shumë e mirë që ka ndodhur sepse Europa duhej të shkundej në një mënyrë të tillë që të humbte gjumin për ca kohë dhe të shohim se çfarë do të dalë nga kjo”.