Rama në Mynih, zhvillon takime të rëndësishme

Në këtë takim Rama u shpreh se me Bertram diskutoi me mirëkuptim të plotë për ngjarjet e fundit në Shqipëri dhe nevojën për të rritur vigjilencën kundër dhunës, shantazheve e gjuhës së urrejtjes onlajn, si edhe u njohëm me masat që po merren nga kompania për të rritur nivelin e moderimit të mesazheve në gjuhën shqipe.