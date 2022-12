Rama: Porti i ri i Durrësit nyja më e rëndësishme e Perëndimit dhe e BP-së

Zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, i cili mori pjesë në prezantimin e projektit të Portit të ri Tregtar të Durrësit në Porto Romano, tha se autostrada me 6 korsi nga Shkupi në Qafë-Thanë që do të zvogëlojë distancën Shkup-Tiranë me 2.5 orë, ndërsa Shkup-Vlorë në 3 orë.