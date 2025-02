Rama: Rruga e Arbrit do të jetë pa pagesë

Kreu i Qeverisë së Shqipërisë, Edi Rama, deklaroi se Rruga e Arbrit do të jetë pa pagesë. “Nuk do të paguash asgjë, zotrote ti. Zero. Nuk do ketë ajo rrugë pagesë, të paktën sa të jem unë këtu rruga e Arbrit s’do ketë pagesë e do të vijë dita, një ditë që të gjitha rrugët do bëhen me pagesë siç i ka gjithë bota, kjo nuk diskutohet po jo rruga e Arbrit sa të jem unë këtu të paktën”, tha Rama në përgjigje të qytetarit.