RMV-ja, bashkësponsor i Rezolutës së OKB-së për gjenocidin në Srebrenicë

Ministri Osmani kërkoi mbështetje nga të gjitha vendet anëtare të OKB-së për rezolutën, duke thënë se Rezoluta duhet të miratohet më 2 maj 2024: “Duke iu referuar Kartës së OKB-së, Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, Konventës për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimeve të Gjenocidit, duke u kujtuar shteteve përgjegjësinë e tyre për të mbrojtur civilët, si dhe për të respektuar, mbrojtur dhe garantuar të drejtat e njeriut në territorin e tyre, duke iu referuar Vendimit të Këshillit të Sigurimit nr. 819 të datës 16 prill 1993 me të cilin Srebrenica shpallet zonë e sigurt, Rezolutës 827 të 25 majit 1993, në lidhje me themelimin e një gjykate ndërkombëtare për krimet në ish-Jugosllavi, duke iu referuar vendimeve të Tribunalit, tetë dënimet për krime kundër muslimanëve boshnjakë, Vendimit të 19 prillit 2004 kundër Kërstiqit, 8 qershor 2021 kundër Mlladiqit, 20 mars 2019 kundër Karaxhiqit dhe vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë më 26 shkurt 2007 për të përcaktuar krimin e Srebrenicës si gjenocid, në vazhdën e 30-vjetorit të gjenocidit, i cili do të përkujtohet në vitin 2025, ku humbën jetën të paktën tetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e dy jetë dhe po aq familje u shkatërruan”.