RMV: Komisioni në kuvend nis procedurën e ndryshimeve kushtetuese

Sipas kornizës së negociatave, Maqedonia e Veriut duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese deri në fund të nëntorit, kur përfundon shqyrtimi, pas së cilës duhet të mbahet seanca e dytë ndërqeveritare. Nëse kjo nuk ndodh, ka paralajmërime se procesi i negociatave me BE-në mund të ndalet.

Kovaçevski: Nuk duhet ta humbim këtë mundësi për Evropën Kryeministri i Maqedonisë së Veriut gjatë elaborimit të propozimit të Qeverisë për ndryshimin dhe plotësimin e Kushtetutës tha se propozimi është tërësisht në drejtim të qëllimit konsensual të shtetit – anëtarësimit në BE, të vendosur në vitin 1991, që sot është vullneti shumicë i qytetarëve, një mundësi për brezat e rinj të ardhshëm që garanton një të ardhme evropiane. “Nuk duhet ta humbim këtë mundësi për Evropën. Ndodhi një herë kur u ndamë nga Kroacia. E nëse do të ndodhë edhe këtë vit, do ta vendosni ju në Parlament. Përfaqësuesit evropianë paralajmërojnë se ekziston rreziku i ndarjes së Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria, nëse ndryshimet kushtetuese nuk miratohen para fundit të vitit. Kjo do të thotë se ato nuk janë të diktuara, por janë pjesë e kornizës së negociatave me BE-në”, tha Kovaçevski. Ai deklaroi se BE-ja nuk ndërhyn në çështjet e identitetit dhe se asnjë prej ndryshimeve kushtetuese nuk i prek ato.