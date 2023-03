RMV, nënshkruhet marrëveshje për ndërtimin e Korridorit 8 dhe 10-D

“Ky është një projekt historik infrastrukturor me të cilin ne përmbushim një përcaktim të madh strategjik, nga i cili do të përfitojnë së pari qytetarët, kompanitë dhe e gjithë ekonomia jonë. Me ndërtimin e seksioneve të korridorit 8 dhe 10-D, Maqedonia e Veriut do të fitojë autostrada evropiane, moderne, me të cilat vendi do të fitojë akoma më shumë rëndësi në transportin rajonal dhe ndërkombëtar”, tha kryeministri Kovaçevski.