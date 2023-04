Rrethimi i Sarajevës: 31 vjet nga terrori që zgjati 1.425 ditë

Shumë qytetarë u vranë ose u plagosën nga të shtënat me snajper, duke kaluar kryqëzimet e qytetit ose në shtëpitë e tyre. Rrethimi i Sarajevës do të mbetet i përshkruar në histori si rrethimi më i gjatë i një kryeqyteti, dhe ai formësoi jetën e qytetarëve të Sarajevës që i mbijetuan në një mënyrë krejtësisht të papritur. Zgjoi sfidën, guximin, por edhe kreativitetin për të mbijetuar. Gjithashtu, shkaktoi humbje të shumta të pariparueshme. Të gjallët do të kujtojnë sa janë gjallë, të vdekurit do të paralajmërojnë përgjithmonë.