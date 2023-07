Sa kushton çmimi i shezlonëve në Detin Adriatik dhe Detin Jon?

Zëvendësimi i kunës kroate me euron e Bashkimit Evropian nga 1 janari i këtij viti ka ngjallur diskutime në plazhet kroate. Vizitorë të ndryshëm kanë reaguar se çmimet nga kuna janë zëvendësuar me euro, por pa i përshtatur me kursin valutor. Në njërën nga plazhet e Hvarit marrja e një shezloni sipas turistëve kushton 40 euro. Në atë të Splitit 35 euro, në Dubrovnik 33 e kështu me radhë. Analizat e mediave kroate tregojnë se nga Dubrovniku deri në Istër çmimi mestar i shezlonëve lëviz nga 15 deri në 20 euro.