Sa kushton haxhi në vendet e rajonit?

Rijaseti i BFI-së në RMV në krye me Reis ul Ulema Hfz. Shaqir ef. Fetahu kanë vendosur që aranzhmani i haxhit 2023 do të jetë 6.550 Euro (ku përfshihen të gjitha harxhimet), ndërsa qëndrimi i haxhive në haxh do të jetë 23 netë në Meke, 5 net në Medine.