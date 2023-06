Sa plazha me flamur të kaltër ka në rajon?

Kriteret për të fituar flamur të kaltër?

Për t'u certifikuar një plazh me flamur të kaltër duhet të përmbushen 33 kritere, të panegociueshme, të cilat ndahen në katër kategori kryesore që kanë të bëjnë me Edukimin dhe Informacionin Mjedisor, me Cilësinë e Ujit, Menaxhimin mjedisor dhe Sigurinë e Shërbimet.