Samiti Bërdo-Brijuni: Integrimi në BE jo më larg se në vitin 2030

Teksti thekson "rëndësinë jetike të përshpejtimit të procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE, nevojën për t'u përshtatur me efektet e ndryshimeve klimatike dhe debatin në lidhje me masat për të siguruar vitalitetin e shoqërive duke mbajtur të rinjtë në rajon